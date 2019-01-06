資深救難員搞外遇 遭情敵勒斃埋屍公墓

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）台中市一名已婚王姓資深民間救難隊員疑因三角感情問題，遭同業鄒姓計程車司機勒斃埋屍南投市第九公墓，鄒嫌今天坦承犯行，檢察官會同法醫解剖複驗，也判斷王男死後遭埋。

南投縣政府警察局南投分局長劉明興今天說，昨天接獲民眾報案，指南投市第九公墓一處遺棄墓穴有一名男性遺體，經前往處理，查出身分為一名設籍台中市51歲王姓男子，且研判死者應為他殺致死。

劉明興指出，王男去年12月30日離家未歸，不知去向，王男家屬向台中市警察局報案失蹤人口；由於朝他殺方向偵辦，南投縣政府警察局長陳木樹立即指示縣警局刑警大隊與南投分局共組專案小組，聯繫刑事警察局偵查第六大隊協助偵辦，並報請南投地方檢察署指揮。

劉明興說，員警兵分多路前往南投縣及台中市分析比對死者工作及交友關係，同時掌握特定作案車輛，經執行搜索與拘提，查緝一名鄒姓犯嫌到案，並在鄒嫌家中查扣掩埋屍體使用的挖掘工具等相關證物。

劉明興說，調查發現王姓被害人與鄒嫌涉嫌人是同行排班計程車司機，兩人因同時與一名女姓友人發生感情糾紛，以致友誼生變，雙方去年12月30日約在王男位於台中市沙鹿區住家附近談判，鄒嫌勒斃王男後，載到南投市第九公墓廢棄墓穴掩埋，隨即逃離現場。

劉明興表示，鄒嫌供稱與被害人因一名女性友人起感情糾紛，便徒手勒死被害人，全案經南投分局詢問後，下午將依刑法殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

王男在台中開計程車為業，由於熱心公益，加入台中市一支救援協會20多年，曾參與九二一震災、八八風災等救援任務，是協會創始初期成員；他與太太育有兩名小孩，太太也知丈夫外遇，不過王妻今天在殯儀館說，夫妻已解決感情問題，也知丈夫被犯嫌要賠償費。

檢察官會同法醫今天上午解剖複驗，南投地檢署表示，初步判定屬他殺，且是死後遭人掩埋，因鼻孔、食道未發現有沙土。（編輯：翁翠萍）1080106