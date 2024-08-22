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6男女挑戰笛吹山極限路線迷途 台中警援救脫險

2024/8/22 10:28
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）6名登山客21日到台中市和平區橫嶺山挑戰笛吹山極限路線，因不熟地形加上體力不支，陷入困境向警方求援，當天突降雷陣雨，員警取得電話定位先後救出受困者，化解危機。

台中市和平警分局今天發布新聞稿指出，一行6人登山客（2男4女）自彰化出發前往和平區橫嶺山，挑戰笛吹山極限路線，但因不熟地形加上體力不支，因山區起霧，最終迷路受困，和平警分局接獲通報，派員前往救援。

警方自消防隊取得受困民眾的電話定位，確認位置在笛吹山處附近。當天下午突降雷陣雨，原本陡峭的山路變得更加溼滑，救援過程極為艱難。

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救援人員下午5時50分在沙蓮山附近成功找到受困的1男3女，並繼續前行又救出另外的1男1女。所有受困者在警方提供的熱薑茶幫助下恢復體力，順利下山。

和平警分局長劉明興呼籲，高山路徑險峻且天氣變化多端，易發生迷途或受傷事件。登山者應充分準備並攜帶適當裝備結伴同行。若屬高山路段建議聘請嚮導，切勿單獨前往，並在天候不佳時避免勉強入山，確保自身安全。（編輯：李錫璋）1130822

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