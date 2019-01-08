林子偉化身霹靂幹員 代言反毒大使[影]

（中央社記者黃麗芸台北8日電）旅美職棒紅襪隊球星林子偉今天化身霹靂小組緝毒幹員，代言刑事局的反毒大使，他說，在美國打球壓力大時，會讀聖經和打高爾夫球舒壓，呼籲青年要慎交朋友以遠離毒害。

刑事局今天在南港高工舉辦「林子偉x刑事警察局No Drugs on My Way反毒公益代言宣導活動」記者會，活動主題巧妙融合林子偉「My Way-走出自己的路」及反毒議題，呼籲大家在人生道路上要遠離毒品。

林子偉在美國職棒小聯盟蹲了5年，才升上大聯盟，讓各界矚目，他透過錄製反毒宣導影片，期勉青少年要選擇正確方式紓壓，千萬不要碰毒品。

活動現場播放影片可看到林子偉特別回到母校高苑工商拍攝，他說，每個人都會遇到高低潮和壓力大的時刻，若他長期處於壓力下也可能會放棄棒球，認為應該要快樂享受和面對壓力，呼籲大家不要去碰毒，否則就像電影所演的喪屍，應從失敗的壓力中學習才會成長。

林子偉表示，參加這次大型公益活動感到緊張，但談到自己赴美打球面臨到生活、工作和不同文化的壓力，憑藉信仰念聖經、讀書和聽音樂來紓解放鬆，有時也會和隊友一起打高爾夫求、桌球或保齡球，認為走出壓力小圈圈是紓壓之道。

「不要跟錯人、要跟對人，不要交錯朋友」，林子偉呼籲青少年要慎選朋友，以免誤入歧途和接觸毒品，否則會害人害己，一生都完了。

他會後受訪還提到，自己剛開始穿霹靂幹員制服有點不習慣，但隨即就覺得合身制服很酷又帥，並說自己從小就喜歡射擊和看警匪片，甚至曾幻想當狙擊手，今天讓他圓了當一日警察的夢想。

刑事局長蔡蒼柏致詞說，對於林子偉在美國球壇努力不懈覺得很感動，認為天賦、努力和抗壓力都不可少，所以特別邀請林子偉擔任反毒大使，順帶藉此勉勵南港高工棒球隊，讓青少年瞭解其奮鬥過程，面對壓力也要向毒說不。

記者會還進行競賽棒球遊戲，由林子偉、蔡蒼柏分別率領南港高工棒球隊和刑事局幹員對戰，投球擊倒由新興毒品圖片所製成的棒球九宮格，比賽拉鋸進入延長賽，雙方最後平分秋色，現場氣氛緊張又歡樂。（編輯：翁翠萍）1080108