8旬婦遇假檢警詐騙 81萬老本險不保

（中央社記者黃麗芸台北9日電）常見假檢警詐騙仍有人上當，台北市一名80歲樊姓老婦神色慌張到銀行提領新台幣81萬元，行員察覺有異通報警方到場處理，經解說騙術才讓樊婦驚覺受騙，感謝員警幫忙保老本。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下南昌路派出所巡佐陳尊立、警員邱劭農和蔡博丞日前執勤時獲報，華南銀行有名民眾疑遭電話詐騙，請警方到場協助處理。

警方立即趕往現場，發現神色慌張的80歲樊姓老婦想臨櫃提領現金81萬元，員警關懷詢問樊婦提領大筆現金作何用途時，樊婦不願正面回覆問題，僅不斷點頭道謝稱未遭詐騙。

但3警仍不斷關心、溝通，並分享常見的詐騙手法，當樊婦聽到假檢警詐騙手法時才恍然大悟，隨即告知員警是因接到自稱陳姓檢察官來電，詐稱她的個資遭銀行外流且帳戶涉及多起詐騙案件，須將保證金提領交付給檢方，才到銀行提領現金。

對於警方熱心協助，讓樊婦成功保住老本，她也深表感謝。

中正二分局提醒，民眾若接到任何可疑電話或假稱提供投資資訊，請立即撥打165反詐騙專線或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。（編輯：張銘坤）1080109