電線走火八斗子火燒船 幸無人受傷

漁船「德祥6號」11日下午在八斗子漁港準備出港時，船艙內突然電線走火，警消獲報趕往現場布水線灌救，海巡署也調派船艇協助滅火，幸無人受傷。中央社記者王朝鈺攝 108年1月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）八斗子漁船「德祥6號」今天下午2時多準備出港時，船艙內電線走火，警消趕抵現場火勢全面燃燒，海巡署也調派巡防艇協助滅火，所幸無人受傷，粗估損失達新台幣千萬元以上。

基隆市政府消防局下午2時30分接獲通報，八斗子漁港內有漁船起火，立刻派遣3個分隊前往搶救，警消抵達現場時漁船「德祥6號」已全面燃燒，現場濃煙密布直竄天際，立刻布設5條水線灌救。

火勢在下午3時多初步受到控制，現場竄出大量白煙，不過隨後又死灰復燃，原本在一旁戒備的海巡署PP-10063巡防艇立刻射水灌救，火勢在3時40分控制。

船長說，上午捕完白帶魚後進港，下午開船正準備出港時發現船艙內突然電線走火，立刻拿起滅火器打算自行撲滅火勢，但由於火勢猛烈，只能通報消防局搶救，船上包含自己在內有7名船員，所幸沒人受傷。(編輯:孫承武)1080111