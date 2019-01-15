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管中閔遭彈劾
針對台大校長管中閔擔任行政院政委期間違法兼職為壹週刊撰寫社論，監察院15日通過彈劾。至於他台大校長職務是否受影響，監委表示，交由公務員懲戒委員會決定。
新聞專題
管中閔遭彈劾1/7

管中閔彈劾案 公懲會判決最重為免職

最新更新：2019/01/15 18:58
監察院以公務員服務法第14條認定管中閔（圖）擔任政委期間違法兼職，必須送交司法院公務員懲戒委員會，由公懲會判決。（中央社檔案照片）
監察院以公務員服務法第14條認定管中閔（圖）擔任政委期間違法兼職，必須送交司法院公務員懲戒委員會，由公懲會判決。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡、余祥台北15日電）台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間違法兼職，監察院今通過彈劾，將由公懲會調查並給管中閔說明機會，依法1年半內判決，最重為免職、不能當校長，最輕不付懲戒。

監察院今天下午召開記者會，說明彈劾管中閔的案由，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任行政院政委兼國發會主委，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」的規定，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取每年約新台幣65萬元的兼職報酬，違失情節重大，依法提案彈劾，彈劾案將移送司法院公務員懲戒委員會。

公懲會書記官長林玉苹告訴中央社記者，目前還沒收到案子，依照流程，等收案受理後，將請被彈劾者管中閔說明，再給監察院核閱後，進行分案，由5位公懲會委員組成合議庭，針對管說明等情形考量是否開庭（不公開旁聽），最後由合議庭評議做出判決。

林玉苹說，依法分案後1年6個月內須做出判決，但也須考量是否有相關刑案審理中，以及須看案件複雜程度。

若認定為有違法行為、失職狀況，將判決懲戒，並有9個層級，最重為免職（不能當校長）、撤職、降薪、申誡等，但若認為有違法行為，無懲戒必要，或沒有違法行為，沒有懲戒必要，則會判決不付懲戒。

銓敘部官員接受中央社記者訪問時表示，監察院是以公務員服務法第14條認定管中閔擔任政委期間違法兼職，必須送交司法院公務員懲戒委員會，由公懲會判決。

銓敘部官員進一步解釋說，如果公懲會判決確定管中閔違法兼職，後續就交由主管機關執行，而管中閔現職為台大校長，主管機關是教育部。

該官員指出，若管中閔被公懲會判決免職或撤職處分，就是由教育部免除、撤除管中閔台大校長職務。記者追問，管中閔被監院認定兼職違法期間為政委，並非台大校長，為何解除台大校長職務，銓敘部官員解釋說，公務員懲戒法的規定是依照現職懲處。（編輯：吳協昌）1080115

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