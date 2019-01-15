管中閔彈劾案 公懲會判決最重為免職

監察院以公務員服務法第14條認定管中閔（圖）擔任政委期間違法兼職，必須送交司法院公務員懲戒委員會，由公懲會判決。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡、余祥台北15日電）台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間違法兼職，監察院今通過彈劾，將由公懲會調查並給管中閔說明機會，依法1年半內判決，最重為免職、不能當校長，最輕不付懲戒。

監察院今天下午召開記者會，說明彈劾管中閔的案由，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任行政院政委兼國發會主委，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」的規定，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取每年約新台幣65萬元的兼職報酬，違失情節重大，依法提案彈劾，彈劾案將移送司法院公務員懲戒委員會。

公懲會書記官長林玉苹告訴中央社記者，目前還沒收到案子，依照流程，等收案受理後，將請被彈劾者管中閔說明，再給監察院核閱後，進行分案，由5位公懲會委員組成合議庭，針對管說明等情形考量是否開庭（不公開旁聽），最後由合議庭評議做出判決。

林玉苹說，依法分案後1年6個月內須做出判決，但也須考量是否有相關刑案審理中，以及須看案件複雜程度。

若認定為有違法行為、失職狀況，將判決懲戒，並有9個層級，最重為免職（不能當校長）、撤職、降薪、申誡等，但若認為有違法行為，無懲戒必要，或沒有違法行為，沒有懲戒必要，則會判決不付懲戒。

銓敘部官員接受中央社記者訪問時表示，監察院是以公務員服務法第14條認定管中閔擔任政委期間違法兼職，必須送交司法院公務員懲戒委員會，由公懲會判決。

銓敘部官員進一步解釋說，如果公懲會判決確定管中閔違法兼職，後續就交由主管機關執行，而管中閔現職為台大校長，主管機關是教育部。

該官員指出，若管中閔被公懲會判決免職或撤職處分，就是由教育部免除、撤除管中閔台大校長職務。記者追問，管中閔被監院認定兼職違法期間為政委，並非台大校長，為何解除台大校長職務，銓敘部官員解釋說，公務員懲戒法的規定是依照現職懲處。（編輯：吳協昌）1080115