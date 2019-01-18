虐童案直播惹議 警政署肯定員警應變處置

（中央社記者劉建邦台北18日電）台南虐童案引眾怒，有民眾以網路直播揚言教訓嫌犯。台南市警局表示，直播可以，但不要妨害安全、聚眾滋事。警政署說，事後現場出現飆車等違法狀況，員警視狀況彈性應變，其實值得嘉許。

警政署表示，因近期發生多起民眾為表達對社會事件的不滿，透過網路直播方式形成聚眾狀況，後續更引發違序等事件，像是台南虐童案，有民眾前往現場飆車等違法事情；警政署會統整近期類似相關案件，並召開專案會議研商，進一步歸納出警方處理原則和流程。

資深官警指出，群起激憤的數百名群眾聚集在台南地檢署等地，台南市警察局為不擴大事端進而引發警民對立，市警局初期才會下令要求分局用疏導懷柔的方式處理，但事後現場卻出現飆車等違法狀況，現場員警才會視實際狀況彈性應變，其實是值得嘉許。

他表示，現場幹部依當時狀況判斷，採取必要的強制措施，雖然跟台南市警察局長最初指示似乎有所違背，但警方不能拘泥於命令，面對狀況彈性應變，這是合情合理，員警事後更不可能被處分。

台南市警察局長黃宗仁今天受訪說，直播可以，但不要妨害安寧、安全及聚眾滋事，基本上警方不會動他，但若狀況失控，就會適當處置，阻止不聽，就會展開適當強制力排除或架離。

他指出，保安警察大隊副大隊長張翊雋最勇猛，當天晚上先以肉身阻擋飆車，警方才上前抓人，實居警方行動首功，市警第4分局交通組長郭榮木則喝退其他人，張、郭兩人都記功。

台南市一名1歲多女童15日晚上疑遭虐死，警方逮捕未成年生母等4名嫌犯，火速送辦，少年法庭及台南地方法院也裁定收容或收押。

虐童案引爆眾怒，民眾16日凌晨起群聚台南市警局第五分局、公園派出所、台南市立殯儀館及台南地檢署外，除了揚言教訓嫌犯、許多人破口大罵，還有不少人開直播講述現場狀況。為避免場面失控，嫌犯17日被暗中送往台南看守所，警方也出手壓制在南檢外聚集呼嘯的飆車騎士。（編輯：唐聲揚）1080118