紅墨水潑蔣中正銅像遭約談 陳峻涵：不接受

台灣國辦公室主任陳峻涵（圖）元旦連續假期在台東成功鎮以紅墨水潑灑蔣中正銅像，警方接獲檢舉，以毀損案偵辦。陳峻涵表示，有接到警方約談通知，但不會報到。（陳峻涵提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年1月19日

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台灣國辦公室主任陳峻涵，元旦連續假期在台東成功鎮以紅墨水潑蔣中正銅像，警方以毀損案偵辦。陳峻涵表示，有接到警方約談通知，但不會報到。

陳峻涵元旦連續假期到台東，朝台東縣警察局成功分局附近一座蔣中正銅像潑紅墨水，陳峻涵最近接到警方以毀損案件約談通知，1月21日至成功分局接受約談。

陳峻涵接受記者電話訪問時表示，選擇元旦在台灣最早日出的地方進行今年第一場「轉型正義行動」，就是要提醒政府要落實轉型正義。

陳峻涵表示，事發後連續數日下雨，銅像上的紅色墨水早已被洗乾淨，未留痕跡更遑論毀損，台東縣警察局成功分局執意以「毀損案件」傳喚，「是不是某種型式的箝制言論自由」。

陳峻涵說，他潑紅墨水只是一種意見的表達，並沒有毀損銅像，他事後有回到現場看，銅像並沒有毀損，也沒有紅墨水了，「這案子不可能會起訴」，但警方還是執意傳喚他，他不會到台東接受約談，況且從基隆到台東有一段路。

台東縣警察局偵查隊表示，當初是接到民眾檢舉，從提供的畫面以當下的行為偵辦，警方依法處理，如陳員約談不到，會再次發出傳喚通知，至於是否構成犯罪交由檢察官認定。（編輯：陳俊碩）1080119