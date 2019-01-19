王令麟聲請暫時解境赴韓 二審駁回確定

（中央社記者劉世怡台北19日電）涉及監獄行賄案遭限制出境的東森得易購董事長王令麟，以接到韓國現代購物公司邀請函為由，請求暫時解除限制出境，不服遭台北地院駁回提起抗告。二審今天駁回抗告而全案確定。

王令麟因東森力霸掏空案於民國102年遭判刑3年10月，同年11月入獄服刑。他入獄服刑後爆出行賄獄政官員，被依違反貪污治罪條例罪嫌起訴，台北地院審理期間，在104年11月間認定他無羈押必要，但諭知應該限制住居、限制出境及出海，每週一應赴轄區新生南派出所報到。

王令麟聲請主張，他重新擔任東森得易購公司董事長，並接獲韓國現代集團所屬韓國現代購物公司的邀請函，為了企業發展、員工生計並擴大合作規模，須赴韓親自觀察及洽談。

台北地院一月初駁回聲請，王令麟不服提起抗告，由二審台灣高等法院受理。

高院今天指出，依現代通訊科技發達及普及程度，仍可透過各式網路及電信等通訊媒介，以視訊或通話等方式參與，甚至邀請韓方人員前來台灣參訪及商談合作事宜，沒有一定得親赴韓國會面不可。

高院認定，王令麟為東森得易購股份有限公司董事長，公司資本額超過新台幣10億元，憑此經濟能力，在國外即使無業，仍可維持優渥生活無虞，滯留海外不歸的可能性極高，難認無逃亡之虞，且台北地院駁回聲請並無違誤，因此駁回抗告，全案確定。（編輯：張銘坤）1080119