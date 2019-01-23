船長腹痛難耐急跳船 獨留漁工出海挨罰

簡姓船長（右）23日凌晨出港時，因腹痛難耐從船上跳到港嘴防波堤，獨留漁工出海，海巡發現後隨即派船艇將漁船拖回漁港，並依法將簡男函送主管機關裁罰。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月23日

（中央社記者王朝鈺新北市23日電）簡姓船長今天凌晨出港時，因腹痛難耐從船上跳到港嘴防波堤，獨留漁工出海，海巡發現後隨即派船艇將漁船拖回漁港，並依法將簡男函送主管機關裁罰。

海巡署北部分署第2岸巡隊深澳安檢所今天凌晨4時許執行非洲豬瘟全面執檢勤務時，發現深澳籍漁船「協建188號」出港時，一名男子突然從船上跳至港嘴防波堤，海巡隨即派員前往查看。

經詢問後，跳船男子為54歲船長簡男，簡男向海巡人員表示，因腹痛難耐才會跳船就醫，留下2名中國大陸籍和1名菲律賓籍漁工出海作業。

海巡署隨後調派船艇將漁船拖回深澳漁港，漁船於上午近6時返港，簡男隨後前往瑞芳礦工醫院治療，經醫師診斷為急性腸胃炎。

第2岸巡隊表示，簡男因身體不適跳船就醫，除恐對自身安全造成危害外，留下不具專業證照的漁工出海，已違反漁船船員管理規則，製作筆錄後將函送主管機關裁罰。（編輯：李錫璋）1080123