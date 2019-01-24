台中3車車禍3死3傷 警方：廂型車駕駛酒駕肇事

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市賴姓男子昨晚酒後駕駛廂型車，行經大里區環中東路七段與國光路口時，撞上一輛計程車與一輛休旅車，造成3死3傷，警方將依過失致死與公共危險罪嫌將賴男函送法辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，40歲賴姓男子昨天晚間10時51分，駕駛廂型車行經大里區環中東路七段與國光路口，撞上65歲劉姓男子駕駛的計程車與37歲羅姓男子駕駛的休旅車。

事故造成廂型車賴姓駕駛受困車內，計程車翻覆後車內的劉姓駕駛與3名乘客動彈不得，消防局獲報趕到現場，協助受困者送醫，但劉姓計程車司機與李姓、陳姓乘客，因頭骨破裂、出血過多，送醫後不治。

賴姓廂型車駕駛，被救出時一度沒有意識，緊急送醫救治後在加護病房觀察，尚未脫離險境，但賴男抽血換算呼氣酒測值達1.39毫克，涉嫌酒後駕車。

計程車上倖存的劉姓乘客，到院時意識不清、插管治療，頭部、背部有撕裂傷，因心臟血管受損、內出血嚴重，緊急送醫，目前正在加護病房觀察中。

劉姓計程車駕駛的妻子與兒子接獲通知趕到醫院，劉妻向警方表示，丈夫平常要洗腎，領有身心障礙手冊，因家境不佳，每天晚間仍四處跑車撐起家計，沒想到出意外。

休旅車羅姓駕駛表示，他當時綠燈行經國光路要往大里橋方向，在環中東路七段突然有一輛廂型車衝出，撞向他的車輛與另一輛計程車，他的傷勢不嚴重，但妻子臉部受傷送醫。

警方表示，事故共造成3死3傷，但因監視器未拍到3車撞擊畫面，且廂型車賴姓駕駛尚未製作筆錄，事故原因仍在調查，警方今天會先依過失致死與公共危險罪嫌將賴男函送台中地檢署偵辦，並報請檢察官相驗釐清事故原因。（編輯：陳俊碩）1080124