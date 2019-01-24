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女童風槍命案 複驗死於氣體栓塞

最新更新：2019/01/24 15:14

（中央社記者陳朝福高雄24日電）鄺姓男子載3歲女兒到加油站自助洗車時疑女童把玩風槍致死案，檢方會同法醫今天複驗，確認女童是死於「氣體栓塞」；傷勢如何造成，仍待法醫研究所解剖報告出爐才能確認。

橋頭地檢署檢察官周韋志與法醫潘至信等人上午10時複驗解剖女童遺體時，一度帶領女童生母鄧姓女子進入解剖室。鄧女全程不發一語，鄺男則未現身。

複驗解剖工作約3個小時完成。工作結束後，周韋志受訪表示，今天主要是確認女童的外傷及內部傷勢。經複驗後，確認女童是死於「氣體栓塞」；至於傷勢如何造成，仍待法醫研究所的解剖報告出爐才能確認。

媒體詢問是否發現新傷勢或外力、鄺男為何未到現場等，周韋志以案件偵查中為由不便說明，但日後仍會傳喚鄺男說明比對供詞，檢方不會僅聽單方面之詞，還會檢視監視器畫面及相關事證，蒐集有利或不利的證據，查明真相及釐清疑點。

警方指出，鄺男20日下午3時開車載女兒到左營區一家加油站自助洗車區洗車，3時17分鄺男發現車內女兒有異狀，3時19分駕車離開加油站，自行搭載女兒於下午3時26分送抵高雄榮民總醫院，經急救無效死亡。女童到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，有氣胸、氣腫、皮下氣腫等症狀。

警方將鄺男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署，檢方訊後諭令新台幣6萬元交保。（編輯：戴光育）1080124

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