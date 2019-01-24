台北南山廣場消防演練 確保春節公安

台北市消防局24日在信義區台北南山廣場和萬華區凱達大飯店進行消防演練，模擬電線走火、插座短路起火等搶救演練，確保春節期間公共安全。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）為確保民眾春節購物及旅遊住宿安全，台北市消防局今天分別在信義區台北南山廣場及萬華區凱達大飯店進行消防演練，模擬電線、插座走火等搶救演練，以確保春節公共安全。

台北市政府消防局今天發布新聞稿指出，農曆新年是國人重大節日之一，各公共場所經常擠滿許多消費及逛街人潮，相對增加各公共場所的災害風險。為提供民眾安心消費及逛街環境，特別在年前加強辦理火災搶救演練，希望大家能快樂、平安迎豬年。

北市消表示，新開幕的台北南山廣場結合購物廣場、辦公室及餐廳等公共空間，是北市第二高的商辦大樓，預計這棟北市新座標在春節期間將吸引大量顧客前來消費，上午特別在此舉行消防演習。

演習內容模擬商場攤位因電線走火發生火警，台北南山廣場立即啟動自衛消防編組機制，動員約210名員工進行初期搶救演練，藉此檢驗防災中心通報及聯繫能力，並教育員工之間相互支援及合作能力。

北市消也配合動員18輛各式消防救災車及100人力參與演練，以強化高層建築物火災搶救及大量傷病患處置等技術。

另外，為提供民眾旅遊住宿安全，北市消下午選擇在萬華區凱達大飯店進行消防演練，情境假設飯店高樓客房因房客過度使用電源造成插座短路起火，火勢及濃煙迅速蔓延。由於適逢春節期間，訂房全滿。

飯店員工立即以「視訊119」App通報119及啟動火警發信機，並按平時自衛消防編組任務分工，從事通報、滅火、避難引導、安全防護及救護等任務分工配合展開各項搶救及逃生行動。

北市消獲報後，立即派遣救災車輛前往救災，並執行人命搜救、滅火搶救及救護等演練項目，藉此提高飯店業者及員工火災搶救應變能力，並強化消防員部署搶救效能，以維護民眾生命財產安全。（編輯：戴光育）1080124