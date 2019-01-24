對鄭惠中限制住居 北檢：保全偵查程序

（中央社記者林長順台北24日電）資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君案，台北地檢署今天表示，鄭惠中並未居住在戶籍地，為避免爭議之際產生安全疑慮，相關事證仍待調查，為保全後續偵查程序，所以限制住居。

鄭惠中22日在資深藝人春節餐會上掌摑鄭麗君，她到警方做完筆錄後，隨即主動前往台北地檢署。檢察官訊問後，認為鄭惠中涉犯妨害公務等罪嫌，考量她非現行犯而主動到案、坦承犯行，且為低收入戶，訊後限制住居。

鄭惠中委任律師陳麗玲下午在記者會上表示，鄭惠中認錯、道歉，但由於繳不出交保金，換得限制住居的下場，這就是北檢現在的標準。

北檢晚間發布新聞稿指出，鄭惠中當天晚間6時許，自行到台北市大安警分局說明經過，且於離開分局後，晚間9時30分許由律師陪同主動到北檢說明，北檢依法受理分案，本案並非剪報分案或傳喚被告到案。

北檢表示，鄭麗君於春節餐會曾上台致詞，宣達文化部多項施政，案發時鄭麗君參與餐會是否以部長身分與會，是否有其他依法執行職務的行為等，均有釐清，鄭惠中的舉動是否涉及妨害公務，檢方自應詳盡調查相關證據。

北檢指出，即使鄭惠中所涉妨害名譽及傷害罪是告訴乃論之罪，但被害人的告訴是訴追條件而非偵查條件，司法機關本有偵查之權。

北檢表示，檢察官訊問後，因本案是高度社會矚目案件，且鄭惠中並未居住在戶籍地，為避免爭議之際產生安全疑慮，顧及她的安全，且相關的事證仍待調查，被告近期內有配合偵查的必要，為保全後續偵查程序，所以將她限制住居。

北檢強調，將儘速查明案情、釐清事實，希望本案不要因此挑起國人間的對立與紛爭，期待社會大眾能靜待調查結果，勿做無謂的推測與渲染。（編輯：黃世雅/吳協昌）1080124