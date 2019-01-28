國道車上殺妻案 丈夫依殺人未遂罪嫌送辦

國道10號高雄燕巢段28日驚傳一起疑似夫妻車上爭吵，孫姓妻子遭劉姓丈夫刺傷後跳車逃生事件，劉男被依殺人未遂罪嫌送辦，孫女送醫，小孩也先被緊急安置。圖為事發車內血跡斑斑。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 108年1月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）國道10號高雄燕巢段今天發生一起夫妻在車上爭吵後，疑遭刺傷的妻子在國道跳車逃生的驚悚意外，涉殺妻的劉姓丈夫被依殺人未遂罪嫌偵辦，孫姓妻子送醫急救，2歲兒子先獲安置。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，勤務指揮中心上午10時42分許獲報，指在國道10號東向13公里處發現有一名民眾跳車，且該名民眾身上疑有受傷流血狀況。

警方獲報後，立即派遣田寮分隊編號553巡邏車前往處理，救護車也隨後抵達，將受傷、跳車的孫姓女子送往義大醫院急救。

警方表示，送醫時，傷者還能說話回應問題，意識清楚，並表示車上還有1名小孩。

國道警方隨後接獲通報，指涉案的51歲劉男已載兒子向高雄市政府警察局旗山分局投案，國道警方隨後將劉嫌押回隊部偵訊。初步查出是劉嫌駕駛自小客車載妻小，途中與38歲孫姓妻子發生爭吵後，疑遭刺傷的妻子在情急之下趁隙跳車，幸好掉在槽化線上，並被後方駕駛發現報警。案發後，劉嫌未停車，持續駕車載兒子離去。

孫姓女子被送往義大醫院急救，院方表示，傷者有刀傷，但意識清楚，正救治中。警方也通報高雄市社會局安置小孩。

國道公路警察局第五公路警察大隊警訊後，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。（編輯：戴光育）1080128