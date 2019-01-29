破獲大型非法仲介集團 查出失聯移工31人

（中央社記者王鴻國新北29日電）移民署新北市專勤隊今天宣布破獲北部大型非法仲介監護移工集團，逮捕綽號檳榔哥的朱姓主嫌及成員許姓男子，涉案女性印尼籍失聯移工共31人，30多名非法雇主也遭送辦裁罰。

新北市專勤隊副隊長陳家弘今天表示，在新北地檢署檢察官歐蕙甄指揮偵辦「檳榔哥非法仲介失聯移工集團案」，日前會同警方及勞工局等單位人員近60人，兵分12路前往基隆市、台北市、新北市及桃園市等地搜索，拘提綽號檳榔哥的朱姓男子及許姓男子到案。

他表示，全案共查獲31名女性印尼籍失聯移工及30多名非法雇主，現場查扣新台幣10餘萬元、大量派工記事本、手機6支、移工護照及居留證等。

他表示，朱嫌打造專業看護網站取信雇主，並化名為「陳先生」強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，自稱派工是合法外籍配偶，吸引許多有看護急迫需求的病患家屬。

他表示，朱嫌向病患家屬收取合法看護費用，日薪約2000元至2200元，其中抽佣一半，移工僅收到1000元至1200元，藉此謀取暴利。估每月不法獲利上百萬元。

新北專勤隊表示，查獲移工將遣返，30多名因急於照顧罹病家人的非法雇主，將被移送地方勞政機關依違反就業服務法裁罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰；朱嫌被捕後遭檢察官依違反就服法向新北地院聲請羈押，但法官裁定朱嫌30萬元交保候傳。（編輯：方沛清）1080129