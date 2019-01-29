春安首日 北市警查獲改造槍彈

（中央社記者黃麗芸台北29日電）春節重要節日安全維護工作上路首日，台北市警今天凌晨在萬華區執行路檢時，意外查獲改造槍枝和上百發各式子彈，21歲許姓男子辯稱是友人寄放，全案詢後依法送辦。

台北市警察局保安警察大隊第三中隊員警今天凌晨2時許在萬華區環河南路與桂林路口執行路檢勤務，其中一輛汽車因擠滿6名年輕男女（含2名未成年少年），引起警方注意及攔檢盤查。

車上一行人表示，他們剛到大同區吃消夜，警方見坐在副駕駛座的許男神色異常緊張表現可疑，便請他下車受檢，並在徵得車主同意下檢查車內狀況。

警方現場在後車廂查獲黑色火藥粉1罐、各式子彈103發及改造槍枝零組件一批，另在駕駛座下方發現改造槍枝，以及副駕駛座腳踏墊下方發現彈夾兩個，其中一個彈夾內已裝填8發子彈。

現場詢問何人持有槍彈，卻無人承認，警方為釐清案情，便將一行人都帶回警局調查，經警方抽絲剝繭查證，同時告知將採集槍彈生物跡證（指紋、DNA）比對後，才突破許男心防，他坦承持有槍彈不諱，但辯稱槍彈來源是不知真實姓名的友人所寄放。

全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（編輯：李錫璋）1080129