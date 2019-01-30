密醫夫妻藏身整復養生館 搜出千瓶不明過期藥

苗栗縣裴姓夫婦涉嫌於竹南鎮開設整復養生館，從事密醫行為，且販賣過期或來路不明的偽劣藥，檢警29日會同衛生局稽查人員前往搜索，在館內搜出逾千瓶不明藥品。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年1月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗檢警查獲一對裴姓夫妻檔，不具醫師資格，卻開設整復養生館私下開立藥方替民眾針灸，館內搜出逾千瓶不明藥品，有的過期5、6年，依違反醫師法、藥事法及詐欺等罪嫌送辦。

苗栗縣警察局刑事警察大隊今天指出，日前接獲民眾檢舉，裴姓夫婦涉嫌於竹南鎮開設整復養生館，從事密醫行為，且販賣過期或來路不明之偽劣藥；警方蒐證後報請苗栗地檢署檢察官馮美珊指揮偵辦，29日會同衛生局稽查人員前往養生館搜索，發現數千瓶不明藥品，部分藥品標示保存期限為2013年10月19日，已過期達5、6年，同時還有上百份民眾診療紀錄。

苗栗縣刑警大隊科偵隊隊長曾冠喜表示，56歲裴姓男子雖然領有整復師和在中國大陸的學醫證明，但在台灣不具醫師資格，卻以治療肌肉痠痛、運動傷害等名義，私下為民眾開立藥方、把脈、針灸，屬於密醫行為，裴妻則從旁協助館內行政相關事務。

曾冠喜指出，在裴男住處及整復養生館內起獲的藥品和診療紀錄，為歷年來數量最多、規模最大的一次，藥品來源雖然為合格中藥廠，不過大多數已經過期，且有些藥方是裴男自行調配，民眾吃下肚，不但無法對症下藥，更可能傷害身體。

衛生局指出，裴男所開設的整復養生館，其中的藥物品項和規模，不輸一般中醫診所，他還會依照民眾不同的症狀，調配不同藥方，由於密醫不具醫師執照，僅靠著自修醫療知識，及與其他同行交流，便替民眾針灸、開立藥方，容易導致民眾延誤就醫或是用藥錯誤併發其他症狀，戕害縣民健康。

警方訊後，依涉嫌違反醫師法、藥事法及詐欺罪嫌函送法辦。（編輯：卞金峰）1080130