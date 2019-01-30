跑車拒檢警拔槍 駕駛：緊張不敢停車

一輛3門跑車29日晚間在基隆市區高速行駛，警方攔停時，駕駛竟加速逃逸，員警隨後在信義市場前將車攔下，拔槍喝令車上3人下車接受盤查，未發現違法事項。駕駛表示，因一時緊張才會加速行駛。中央社記者王朝鈺攝 108年1月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）一輛3門跑車昨天晚間在基隆市區高速行駛，警方攔停時，駕駛拒檢加速逃逸。員警將車攔下後，拔槍喝令車上3人下車。駕駛表示，因一時緊張才會加速行駛。

基隆市警察局今天指出，第二警分局警備隊副隊長李惠煌、警員施黎明昨天晚間9時許在基隆醫院前方的信二路上，發現發現一輛3門跑車高速行駛。警方立即上前示意攔停，但駕駛不僅規避警方盤查，且猛按喇叭急速行駛。

市警局表示，警方隨後在信義市場前將車攔下，李惠煌拔槍喝令車上2男1女下車接受盤查，車上女子嚇得當場高舉雙手。3人年約20多歲，都是學生且持有駕照。駕駛宣稱，因看到警方攔查，一時緊張不敢停車受檢才會加速行駛。

警方隨後查詢相關人車資料，並經同意後檢視車內物品，未發現違法事證或違禁品，員警當場告誡後放行，當時一旁有民眾正在排隊買滷味，紛紛豎起大拇指向員警比讚，過程也被民眾拍下上傳臉書（Facebook）社團「基隆人」內，貼文有70多名網友按讚。（編輯：戴光育）1080130