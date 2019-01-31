警政署推反毒微電影 夏于喬和館長動容演出

內政部警政署攜手民間企業推出反毒公益微電影，邀請藝人夏于喬（2排右5）等參演，31日在台北舉行發布記者會，警政署長陳家欽（2排左5）等人出席共襄盛舉。中央社記者黃麗芸攝 108年1月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）警政署和權可易公司年前推出反毒公益微電影，藝人夏于喬、陳建州和網紅「館長」陳之漢精湛演技述說吸毒家庭悲劇，警政署長陳家欽和聯電榮譽副董事長宣明智觀後都為之動容。

警政署、權可易資訊股份有限公司今天舉辦「真愛你我 歲歲平安」反毒公益微電影發表記者會，同時警民合作成立「反毒英雄聯盟」，誓言守護人民，包括陳家欽、宣明智、權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥和片中演員都共襄盛舉。

現場播放反毒微電影片長15分鐘，劇情描述一位在毒蟲家庭成長且遭受迫害的女童，在危急之際幸運被夏于喬所飾演的緝毒女警相救，毒蟲母親因吸毒過量在除夕夜送醫不治，帶女童返家吃團圓飯的女警便給她一個「歲歲平安」紅包，「館長」陳之漢扮演的女警哥哥也負責反毒開導一角，感人劇情傳達毒品危害的嚴重性。

同時，片尾最後還有「彩蛋」，「黑人」陳建州所扮演的臥底警察可望在未來續集帶來峰迴路轉的反毒故事。

陳家欽會後表示，政府緝毒向來不遺餘力，但民間力量無窮，透過有效通報，官民攜手合作才能讓不幸吸毒個案獲救，要更努力保護下一代，不受毒害影響，「不放棄才有希望，希望就是全世界最偉大的力量」。

獲邀擔任反毒防毒諮詢總顧問的宣明智，他現場觀後也不禁熱淚盈眶，他說，看到片中女童的無助、大人的無奈，一度難過說不出話來，自己也曾聽聞有小三男童被誘食毒品的案例，在這些人無法面對問題時如何尋求幫助，是需要思考的問題。

曾考上中央警官學校卻未能如願從警的林敬祥則說，這次推出反毒微電影是圓自己夢想，且已接獲許多藝人和友人熱烈迴響，後續還會再推出感人的反毒、防毒公益影片。

夏于喬也表示，首次穿著警服演出，責任心倍感重大，在刑警指導演出時有被氣勢嚇到，深覺警察執勤工作危險且辛苦，同時也心疼受毒害的破碎家庭，希望透過微電影達到反毒效果。

警政署說，權可易公司向來熱心公益，未來「go票機」購票平台的交易消費，將提供每筆新台幣20元捐贈警察機關或警友組織作為反毒及員警照護使用；另，宣明智創設的宣澤科技公司所研發的高科技晶片，已成篩毒利器，並捐贈給許多警察機關執法，公私部門合力打擊毒品犯罪。（編輯：李亨山）1080131