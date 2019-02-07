鶯歌深夜火警 南靖部落4木造平房遭祝融

新北市鶯歌區三鶯路南靖部落，7日凌晨發生火警。消防局搶救後撲滅火勢，共有4間木造的平房付之一炬。火警並無人員傷亡。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市鶯歌區三鶯路一處民宅聚落（南靖部落），今天凌晨3時29分發生火警。經消防局搶救後，已撲滅火勢，共有4間木造的平房付之一炬，所幸火勢並沒有造成人員傷亡。

新北市府消防局今天表示，鶯歌區三鶯路31巷17弄的南靖部落，今天清晨發生火警，現場為1層樓連棟木造房屋起火燃燒。

南靖部落是位於鶯歌區三鶯大橋下的阿美族部落，消防局據報前往搶救，遠遠就發現濃煙與大火。由於事發地點是連棟木造民宅，在易燃物助長下，火勢一發不可收拾，一整排房子烈火沖天，濃煙也不斷竄出，不少附近居民睡夢中被驚醒，要大家趕緊拿東西撤離。

第五消防救護大隊表示，火警燃燒4間木造建築，共出動一個大隊、一個中隊、10個分隊，警義消約107人，30部各式車輛投入搶救大火。

消防局說，火勢在20分鐘後控制，凌晨3時56分將火勢撲滅，共燃燒4間木造平房，燃燒面積150平方公尺，屋主一家回花東地區返鄉過年，現場無人員傷亡，起火原因還要調查。（編輯：陳政偉）1080207

位於新北市鶯歌區三鶯大橋下的南靖部落，7日凌晨發生火警。消防局據報前往搶救，遠遠就發現濃煙與大火。4間平房付之一炬。（消防第五大隊提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月7日