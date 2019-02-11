失智婦迷途呆坐公園 北投暖警助團圓

（中央社記者黃麗芸台北11日電）開工日天氣陰冷，北市員警今早巡邏發現有名老婦失神坐在公園，上前關懷卻問不出家人聯繫方式，經帶回派出所安置並透過警用系統查詢身分，才讓走失一天的鄭婦順利返家。

台北市警察局北投分局今天發布新聞稿表示，轄下奇岩派出所警員陳順福今天上午11時許巡邏行經北投區公舘路228巷與306巷口旁的公園時，發現有名老婦六神無主坐在公園石椅上，他隨即上前關心詢問是否需要幫忙，但老婦卻語焉不詳，僅簡單表達想回家。

陳順福考量老婦體力不濟，又無法說明家住何處和聯繫方式，便請派出所同仁警員蔡凱舟開巡邏車將老婦載回派出所休息、安撫。

經適當休息和進食後，陳順福再次詢問老婦姓名，進而順利得知其姓氏和出生年分，經透過警用系統查詢身分，得知現年67歲鄭婦為失蹤協尋人口，家住北市士林區。

警方後來也順利聯繫上鄭婦家屬，對方表示，罹患失智症的鄭婦是在昨天下午到天母運動公園做運動時走失，感謝警方暖心協助。（編輯：吳佳穎）1080211