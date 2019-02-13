黃明昭代理刑事局長 警署長勉勵擦亮招牌

警政署刑事警察局13日舉行「卸、新任代理局長布達交接典禮」，由基隆市警察局長黃明昭（一排右4）升任警政署警政委員、代理刑事局長，卸任局長蔡蒼柏（一排左5）調任警政署副署長，警政署長陳家欽（一排右5）到場主持，勉勵黃明昭繼續擦亮刑事局招牌。中央社記者黃麗芸攝 108年2月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）基隆市警察局長黃明昭升任警政署警政委員、代理刑事局長，刑事局今天舉行交接典禮。警政署長陳家欽說，感謝卸任局長蔡蒼柏任內努力，也勉勵黃明昭繼續擦亮刑事局招牌。

刑事局今天上午舉行「卸、新任代理局長布達交接典禮」，陳家欽到場主持，由黃明昭代理刑事局長，蔡蒼柏調任警政署副署長。

陳家欽致詞表示，蔡蒼柏任內協助舉辦國際警察合作論壇，居功厥偉；且去年治安滿意度調查，也是歷年來最高的一次，蔡蒼柏的無私付出，讓刑事局招牌發揚光大，予以肯定和感謝。

他提到，由於目前警政署兩位副署長職務都出缺，現需副手協助推動全面性警政工作，相信借助蔡蒼柏的能力可發揮相關貢獻。

陳家欽說，由於新型態科技犯罪不斷興起，身為刑事龍頭地位的刑事局，需有全方位、先進思維打擊犯罪，黃明昭刑事資歷豐富且是年輕刑事幹才，盼其承先啟後、無縫接軌，持續擦亮刑事局的招牌。

黃明昭現年56歲，為中央警察大學51期外事系畢業、中央警察大學犯罪防治研究所碩士，歷任新竹縣、彰化縣、台北縣警察局刑事警察隊長，刑事局督察、偵七隊隊長、主任秘書、副局長和台北市警察局刑事警察大隊長、雲林縣警察局局長、基隆市警察局局長等重要職務，學經驗俱佳。

現年61歲的蔡蒼柏則為中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任行政、保安、交通及刑事等警察工作，熟稔警政各項勤（業）務，統合及溝通協調能力俱佳，調派警政署副署長。（編輯：吳佳穎）1080213