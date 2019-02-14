國際包裹索通關費 松山警方攔阻詐騙

台北市一名66歲王姓女子（右）接獲外籍友人訊息，稱要寄包裹來台，但需王女先匯款6000美元才能通關，警方獲報後先請王女一同回派出所查證，經關懷提問及求證後，確認為詐騙事件，成功攔阻。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年2月14日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）北市66歲王姓女子接獲外籍友人訊息，稱要寄送包裹來台，但需王女先行匯款6000美元（約新台幣18萬餘元）才能順利通關，警方接獲銀行業者通報疑似詐騙，及時攔阻。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下東社派出所於1日上午11時許接獲轄內銀行業者報案，稱有位民眾疑似遭到詐騙要匯款大筆金額，請警方到場協助了解。

警員劉晃伯獲報後，立即趕赴現場進行了解，得知王女是收到外籍友人的訊息，內容稱欲寄送包裹到台灣，但為讓包裹能順利通關，需王女先行匯款6000美元。

為迅速釐清案情，劉晃伯先請王女一同回派出所查證，經細心關懷提問及求證相關資訊後，發現這名外籍友人所提供資料都是虛構不實，王女見查證後結果和員警耐心勸說下，才相信自己是遇到詐騙集團詐騙，也保住這筆辛苦錢。（編輯：方沛清）1080214