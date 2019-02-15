情關難過男引廢氣輕生 警飛奔勸導救命

台中市鄭姓男子10日與女友吵架後分手，情緒不佳開車到中彰快速道路橋下，準備引廢氣到車內輕生，警方獲報隨即到場勸導，成功讓鄭男放下輕生念頭。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年2月15日

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市鄭姓男子因與女友吵架後分手，情緒不佳開車到中彰快速道路橋下，準備引廢氣到車內輕生，有民眾發現報案，員警到場勸導，讓鄭男放下輕生念頭，挽救寶貴性命。

台中市警局烏日警分局烏日派出所長蕭家成今天表示，10日晚間11時多接獲民眾報案，有一輛轎車停在烏日區中彰快速道路高架橋下，男子以水管接引車輛廢氣至車內疑似企圖輕生。

警方獲報後，所長蕭家成與警員何家明、黃瓊云及蔡裕閔，駕駛警車抵達南屯河濱公園旁一處偏僻空地，發現疑似輕生的轎車。

員警將轎車車門開啟，讓空氣流通，並喚醒27歲鄭男，上前安撫開導。他表示，因與女友吵架剛分手，一時難以釋懷，才會鑽牛角尖。

鄭男並表明身體無礙不需救護車到場，心情也已平復許多，放下輕生念頭，感謝警方及早發現救回一命。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：黃世雅）1080215