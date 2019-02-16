佯稱買刮刮樂乘機搶奪 犯案衣服露餡遭逮捕

新北市新莊區一處彩券攤15日晚間遭一名騎機車男子搶走1本刮刮樂，警方調閱監視器影像，交叉比對車號與穿著衣物特徵等，鎖定41歲楊姓男子涉有重嫌，將他逮捕移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市新莊區民安路一處彩券攤，15日晚間遭騎機車男子佯稱買刮刮樂搶奪，新莊警分局調閱監視器影像，交叉比對車號與穿著衣物的特徵，鎖定楊姓男子涉重嫌，將他逮捕移送。

市警局新莊分局偵查隊副隊長賴政村今天下午表示，王姓女子以販售台灣彩券刮刮樂為業，於民安路擺攤販售刮刮樂。昨晚約8時許，一名騎乘機車男子，頭戴安全帽、身穿紅色反光上衣，佯稱購買刮刮樂，利用挑選之際，卻乘機搶奪1本刮刮樂，致被害人損失約新台幣2萬元。

警方說，獲報後立即調派警力展開查緝，調閱監視器影像發現，搶嫌逃逸過程雖刻意遮住機車車牌，但警方循線追蹤，發現所棄置犯案穿著紅色反光上衣的特徵，他作案後，換上預先準備的夾克，變裝離去。

警方今天凌晨1時許，前往41歲的楊嫌住處埋伏逮人，離搶案發生5小時，順利將嫌疑人追捕到案。監視器影像清楚拍下其搶奪行為，警方移送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1080216