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耕耘機翻覆 老翁遭重壓左腿斷肢身亡

最新更新：2019/02/21 15:16
苗栗縣一名70歲陳姓農民21日上午前往苑裡鎮山柑里農地以傳統耕耘機整地，不料卻發生耕耘機翻覆意外，老農被重壓在下，消防隊獲報到場時，陳姓老農左小腿斷肢且已無呼吸心跳，明顯死亡。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年2月21日
苗栗縣一名70歲陳姓農民21日上午前往苑裡鎮山柑里農地以傳統耕耘機整地，不料卻發生耕耘機翻覆意外，老農被重壓在下，消防隊獲報到場時，陳姓老農左小腿斷肢且已無呼吸心跳，明顯死亡。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年2月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣苑裡鎮山柑里一名70歲陳姓老翁中午在農田工作，發生耕耘機翻覆意外，老農遭機具重壓，左小腿幾乎斷肢，當場死亡。

警方初步調查，陳姓老翁受僱於李姓地主，上午前往苑裡鎮山柑里農地，以傳統耕耘機整田，近中午時，地主外出買便當返回要叫陳翁吃飯，卻發現耕耘機翻覆，陳翁倒臥泥濘田間。

李姓地主向警方表示，第一時間趕緊找來弟弟試圖拉出陳翁，但陳翁左腿遭耕耘機壓住，經奮力抬高機具才順利將人抬到一旁路面，通知消防隊。

消防隊獲報到場時，陳姓老翁左小腿斷肢、已無呼吸心跳明顯死亡，家屬聞訊到場痛哭失聲。

警方鑑識人員到場勘查，發現耕耘機翻倒在一轉彎處，輪胎有擦撞農田旁民宅地基痕跡，懷疑因重心不穩翻覆釀成悲劇，初判無他殺疑慮，將報請檢察官相驗確認死因。（編輯：黃世雅）1080221

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