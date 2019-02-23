村長涉賄選遭起訴 發聲明請辭當反賄義工

嘉義縣民雄鄉東興村長張永泉（圖）因涉及賄選遭起訴，且被提起當選無效之訴。他23日透過律師發表聲明表示，25日起將辭去東興村長一職，並繳回已領取的村長辦公事務費用，願終生擔任反賄選義工，呼籲社會大眾應遵守法律，杜絕不法行為。（嚴庚辰提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月23日

（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）嘉義縣民雄鄉東興村長張永泉因涉及賄選遭起訴，且被提起當選無效之訴，他今天透過律師發表聲明，為了不要浪費司法資源，將於25日辭職，且願終生擔任反賄選義工。

張永泉去年競選民雄鄉東興村長順利連任，但因涉及買票賄選，嘉義地檢署依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，且對他提起當選無效之訴。

張永泉今天透過委任的律師嚴庚辰發表聲明，25日起將辭去東興村長一職，並繳回已領取的村長辦公事務費用，且願終生擔任反賄選義工，呼籲社會大眾應遵守法律，杜絕一切買票不法行為。

嚴庚辰指出，張永泉於偵查中就坦承賄選事實，並對社會造成不良示範及傷害民主選舉制度深感抱歉，為了不要浪費司法資源，主動辭去村長職務。

嘉義縣選委會副總幹事張啟模表示，張永泉確定請辭後，選委會將於3個月內辦理補選作業。（編輯：黃世雅）1080223