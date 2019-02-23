假藉換購人民幣搶350萬元 主嫌落網

台北市警方23日逮捕假藉以新台幣350萬元換購人民幣為由，實際行搶的最後一名嫌犯。經初步調查，24歲梁姓男子有多項前科，且疑為涉案主嫌，晚間已將梁嫌帶回偵訊，釐清是否有其他共犯。中央社記者劉建邦攝 108年2月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市警方今天逮捕日前以假藉換購人民幣為由，實際行搶的最後一名嫌犯。警方初步調查，24歲梁姓男子有多項前科，且疑為涉案主嫌，案發時梁嫌開車載2嫌前往換錢卻趁機行搶。

台北市政府警察局中正一分局12日獲報指出，趙姓等2男指稱與3人相約在台北車站附近碰面，對方提出要以新台幣350萬元換購人民幣。雙方會面時，趙男也拿出350萬元現金。

警方說，被害人完成網路轉帳人民幣到對方戶頭後，3名嫌犯竟涉嫌行搶350萬元現金後，駕車逃逸。

警方獲報後，立即調監視器畫面以車追人，並通報其他警網協力追緝。當天下午5時許，在案發後不到1小時內，就在北投區查獲涉案車輛，並逮捕其中2名犯嫌，分別為31歲洪姓男子及61歲袁姓女子，並在車上起出350萬元現金，但其中1名嫌犯已逃離現場。警方當時已掌握犯嫌身份及行蹤。

台北市中正一警分局經多日佈線偵緝，今天下午在新北市蘆洲區逮捕疑涉案主嫌梁男，經初步調查，24歲梁嫌有多項前科。案發時，梁嫌就是開車載著2名同夥到場；3人得手後，梁嫌隨即駕車逃離，到北投區時就棄車逃逸。

警方晚間已把梁嫌帶回分局偵訊，釐清是否有其他共犯。（編輯：戴光育）1080223