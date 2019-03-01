婦人賓士車遭搶撞毀 警逮前科男送辦

49歲的余姓女子2月27日駕駛賓士汽車到台南市仁德區郵局領錢，遭有毒品、搶奪等多項前科的蔡姓男子闖進車後座，婦人下車呼救，汽車卻被對方開走，還因撞車被棄置高雄，警方2月28日晚間逮捕蔡男。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年3月1日

（中央社記者張榮祥台南1日電）一名婦人2月27日在台南市仁德區郵局領錢未果，準備駕車離開，遭陌生男子闖進車後座，婦人下車呼救，賓士汽車卻被對方開走，還因撞車被棄置高雄，警方昨晚逮捕涉案的蔡姓男子。

台南市警局歸仁分局偵查隊員今天指出，軍職退伍的49歲余姓女子，2月27日下午5時許駕駛賓士汽車到仁德區郵局領錢，因人太多而作罷，上車發動引擎時，突有陌生男子從右後門闖進。

余女未等對方開口，立刻下車呼救，賓士汽車卻遭對方開走，余女隨即報案，警方獲報後追查，在高雄市鳳山區找到因車禍毀損而被棄置的賓士汽車。

警方調閱監視器，鎖定有毒品、搶奪等多項前科的42歲蔡男涉案，昨晚9時許在中西區新光三越中山店前民族路巷口逮到蔡男，還在蔡男租屋處起出1把改造手槍及9顆子彈。

警方調查，無業的蔡男犯案當天先騎弟弟的機車到公車站，從中西區搭公車到仁德區，再步行到郵局，坐在花壇上伺機犯案，開走余女的賓士車後，卻在高雄鳳山撞上停在路邊的汽車，蔡男棄車逃回台南；但蔡男被逮後供稱，他只是想搭便車。

警方訊後今天依搶奪、槍砲等罪嫌，將蔡男移送台南地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎）1080301