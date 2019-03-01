警逕行舉發交通違規 法院撤銷罰單有前例

（中央社記者蕭博文台北1日電）劉姓民眾不滿員警偷拍他闖紅燈，提起行政訴訟獲勝。法界人士說，過去也有類似案例，倘若員警有機會當場舉發違規，卻僅靠拍照開單或逕行舉發，會被視為舉發違法，裁罰無效。

劉姓民眾去年8月在新北市淡水區闖紅燈，被天橋上的員警拍照存證開出罰單，劉男向台北市交通事件裁決所申訴失敗，被裁罰新台幣2700元，進而向士林地方法院提起訴訟。

承審法官認為，取締交通違規依法以當場攔停舉發為原則，逕行舉發為例外，依案發地道路狀況、車流判斷，應有適當地點可供員警攔查車輛舉發，但員警完全放棄攔停而逕行舉發屬違法舉發，判決撤銷罰單。

法界人士指出，道路交通管理處罰條例規定，包括闖紅燈、闖平交道、搶越行人穿越道、違規停車而駕駛人不在場、未依規定戴安全帽等行為，當場不能或不宜攔截製單舉發，得逕行舉發。

法界人士說，員警以拍照方式逕行舉發民眾闖紅燈、違規停車是否合法，關鍵在是否符合「當場不能或不宜攔截製單舉發」的前提，法官會以案發現場狀況進行判斷，並非以拍照方式取締違規一律都會被認為違法。

郭姓男子去年3月闖紅燈被員警拍照舉發，台北地方法院認為，闖紅燈不以固定式科學儀器採證為必要，但員警刻意站在無法當場攔停違規駕駛人的地點執法，不符「當場不能或不宜攔截製單舉發」要件，去年底判決撤銷原處分。

另有車主違規停車遭員警開出逕行舉發標示單，但車主主張員警還沒離開現場時人就趕回車旁，法官認為員警舉發不符「當場不能或不宜攔截製單舉發」的要件，判決撤銷罰單。

此外，也有抗罰失敗案例，一名陳姓男子駕車搶越行人穿越道，被員警拍照舉發。但法院認為，事發的新北市新店區中正路、北新路口人車眾多，不宜當場攔停舉發，認定員警逕行舉發合法，判陳男敗訴。

根據台北市交通事件裁決所網站資料顯示，民眾若對交通違規罰單不服，可向裁決所或舉發機關提出申訴，若對申訴結果不服，可向裁決所申請開立裁決書，並於收受裁決書後向地方法院提起行政訴訟。（編輯：翁翠萍）1080301