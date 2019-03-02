女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市警方偵辦新店女嬰棄屍案，專案小組今天表示，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗，飯店血跡與女嬰比對結果，最快4日出爐。法醫預計5日解剖釐清女嬰是產前或產後死亡。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。在女嬰屍體被發現的2月26日當天，兩人辦理退房，下午4時36分離境，搭機返回新加坡，引發關注。

警方偵辦過程，懷疑新加坡情侶涉案，暫列關係人，這對情侶返回新加坡後迄今未露面。新加坡媒體報導，男子的父母受訪提到，兒子女友沒有懷孕生產，兒子宣稱完全不知道發生什麼事情；涉案男子強調自己未曾在半夜離開飯店丟東西。

專案小組成員今天表示，案發後火速偵辦，許多的關鍵影像與證人，都鎖定情侶，並在所住的飯店房間蒐證，2月27日在浴室排水口採集疑似生產的血跡。

女嬰屍被發現後，警方原先要送女嬰檢體到刑事警察局比對，企圖從大數據資料庫尋找女嬰父母。但隨後採集到飯店血跡，加上稍早已經掌握女嬰的DNA檢體，因此，改送新北市政府警察局刑事鑑識中心鑑驗，以縮短流程。

專案小組說，新北市警局受到連續假期影響，血跡與女嬰的親子關係鑑驗，最快須等到4日上班後，市警局的鑑驗比對報告才會出爐。

檢警組專案小組偵辦這起跨國案件，小組成員表示，若DNA比對證實親子關係，將依程序移送台北地檢署，並請刑事警察局國際刑警科正式發函，向星國警方請求協助調查。

至於女嬰被丟棄時是否仍有生命，要等法醫5日解剖鑑定釐清。由於此案關係人是新加坡籍，涉及跨國司法管轄權，新北市警方呼籲當事人出面來台，說明女嬰是產前死亡或產後死亡，並提供DNA檢體比對，以釐清女嬰棄屍案真相。（編輯；戴光育）1080302