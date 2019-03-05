板橋玉山銀行搶嫌 地下錢莊逼債鋌而走險

葉姓男子（左2）疑為債務問題鋌而走險，4日下午持玩具槍闖入新北板橋遠東路的玉山銀行搶劫，得手新台幣50萬元後逃逸，約4小時後遭警方逮捕。中央社記者王鴻國攝 108年3月4日

（中央社記者王鴻國新北5日電）葉姓男子昨天持玩具槍搶劫板橋遠東路的玉山銀行，得手新台幣50萬元後急用郵局ATM匯款還債33萬元。今經偵訊得知葉嫌是投資失敗積欠地下錢莊百萬元，被逼債逼急才鋌而走險。

葉嫌昨天下午3時20分身穿咖啡色外套、藍色牛仔褲，騎著機車停在位於板橋區遠東路玉山銀行前的路邊，再頭戴安全帽直接進入銀行行搶。他一進入銀行就掏出手槍，不發一語，直接持槍對行員比畫一下後就翻越2號櫃檯，自行打開抽屜搶走現金50萬元後逃逸，行搶時間不到一分鐘。

案發後，警方組成專案小組展開偵辦，調閱監視畫面迅速掌握42歲葉嫌涉案事證後，展開追緝。調查發現葉嫌行搶後回到住家，改騎父親的機車再出門，然後在中和、板橋區交界處附近繞找郵局ATM ，一口氣多次匯款，共計匯出33萬元。

警方隨後發現葉嫌行蹤，昨晚7時多逮捕到案。由於晚間停止偵訊，警方今天上午偵訊後初步了解，葉嫌手持裝填BB彈的玩具槍，昨天的匯款也不是因醫療費及小孩學費，是償還積欠友人的債款。

警方表示，葉嫌目前無業，只因投資手機生意失利欠下上百萬元債務，因此，才向地下錢莊借款周轉，沒想到地下錢莊利滾利，讓債務愈欠愈多。在地下錢莊逼債下，才會鋌而走險搶銀行。得手後，就急匯款給地下錢莊。至於確實作案動機，仍待進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1080305