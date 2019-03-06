蘇澳鎮公所蔣公銅像遭噴漆 警方查緝涉案者

宜蘭縣蘇澳鎮公所前的蔣中正騎馬銅像底座，6日發現遭人噴漆並被寫上「228元兇」、「殺人魔王」、「垃圾」、「狗屎」、「去死」等字樣，鎮公所隨即報警處理。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年3月6日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣蘇澳鎮公所前的蔣中正騎馬銅像底座，今天發現遭人噴漆並被寫上辱罵字樣。警方表示，將根據監視器畫面，追查涉案者。

鎮公所人員指出，這座高5公尺、重約500公斤的蔣中正騎馬銅像在清晨被人發現底座遭噴漆，並寫上「228元兇」、「殺人魔王」、「垃圾」、「狗屎」、「去死」等字樣，鎮公所隨即報警處理。

蘇澳鎮長李明哲受訪時說，根據監視器畫面，當時約有3人涉嫌噴漆，已交給警方調查，銅像屬於公物，希望民眾保持理性，不要破壞。

他表示，這座銅像是否要遷移，日前在網路上已有不同聲音，但目前鎮公所要務就是發展經濟及建設，鎮公所不希望在此時橫生枝節；至於銅像存廢與否，將透過鎮民凝聚共識後才能執行，鎮公所沒有任何預設立場。

相關人士指出，這座銅像在2005年底選舉後，就曾遭人以卡車綁著銅像頭部拉倒，鎮公所後來出資修復後，蔣家後代還曾到場獻花致意，沒想到時隔14年，又被人噴漆破壞。（編輯：卞金峰）1080306