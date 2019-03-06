禁搭便車被認無效 桃市空服員工會敗訴

（中央社記者蕭博文台北6日電）桃市空服員職業工會不滿民國105年罷工後，華航未依協議執行非會員不得享有「外站津貼」調升待遇，向北院提起訴訟。北院認為禁搭便車條款等無效，今天判空服員工會會員敗訴。

空服員職業工會理事朱良駿上午到庭聽判後表示，很遺憾法院站在資方這邊，認為團體協商至少是白紙黑字的民事契約，中華航空公司有必要履行，工會絕對提起上訴。

全案起於桃園市空服員職業工會在民國105年間發動罷工行動，經時任勞動部長郭芳煜協調，工會與華航簽下7項協議，內含將「外站津貼」由3美元提高到5美元。

「外站津貼」約款第2點規定，「公司應嚴格執行非會員不得享有第1點『外站津貼』調升之待遇，會員名單應以桃園市空服員職業工會提供之名單為準。」（禁搭便車條款）；第3點則是「公司如有提高非會員之空服員第1點『外站津貼』之情事，公司應再提高相同金額之『外站津貼』予會員」。

事後，華航也提高非工會會員「外站津貼」，引起職業工會不滿。工會認為，華航未依約維持工會會員空服員與非會員空服員之間存有每小時2美元差額，因此，由18名會員向法院提起訴訟，請求華航給付「外站津貼」差額。

台北地方法院提供的新聞資料指出，工會參與協議的談判小組成員並非依團體協約法規定程序產生，成員包括律師等非工會成員，也與團體協約法的協商代表原則上以工會會員為限規定不符。

承審法官認為，協商開啟、協商代表推派等程序不符團體協約法規定，因此，認定工會與華航簽下的7項協議，應屬針對解決勞資爭議以平息罷工所為的一般性團體協商，不是團體協約法上的團體協商，僅能拘束工會與華航。

承審法官也認為，「外站津貼」約款並非團體協約，也未依團體協約法規定於正當理由下，賦予其它工會、其它工會勞工或未加入任何工會勞工，有透過與雇主集體協商或個別約定，取得與團體協約關係人相同勞動條件機會。

法官另採信華航說法，認為「外站津貼」約款將造成工會會員與第三人之間永無止盡的差距，因此，認定「外站津貼」約款無效。

法官認為，「外站津貼」約款無效，因此，工會會員請求華航給付差額無理由，判決駁回，仍可上訴。（編輯：戴光育）1080306