一審敗訴 陳佩琪要柯文哲以訟止謗

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿政論節目指稱丈夫財產申報不實，向法院訴請三立電視台等賠償新台幣500萬元敗訴。她今天在臉書貼文指出，將對柯文哲曉以大義，「以訟止謗」。

陳佩琪下午在臉書貼文表示，法官認為節目內容講的是柯文哲，而不是陳佩琪，所以認定她的名譽沒有受損，判她敗訴，「若是這樣，官司應該在提告後一個禮拜內就結束了」。

她說，「我一直應法院要求提供2200萬的收入來源和捐贈支出明細」，也努力提供基金、扣繳憑單、選前支出、基金股票賣出所得資料等，判決書卻說2200萬來源不予評論，「那一開始要我提供這些幹嘛？」

陳佩琪指出，想向監察院陳情，「既然法律上我和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立，將來我賺的錢不要跟他申報在一起」。

她說，不然她辛苦賺的錢只會被說財產來源不明，被柯文哲拖下水，「提告還敗訴？我相信這種污衊，往後只會更多，不會變少」。

她表示，柯文哲席地而坐就是平日的「X樣子」，卻被說沒市長高度，「市長維持財產清譽的高度比較重要，席地而坐的市長高度就省省吧」。

陳佩琪說，將對柯文哲曉以大義，「以訟止謗」，才有高度。

陳佩琪認為三立電視公司「54新觀點」節目在去年5月25日播出的內容，主持人陳斐娟、來賓曾勁元刻意扭曲她與柯文哲的監察院申報財產資料，發函要求登報道歉但未獲回應，委請律師向台北地方法院遞狀。

陳佩琪訴請三立電視台、陳斐娟、曾勁元連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。

北院審理後認為，被告陳斐娟、曾勁元於被告三立電視台製播的節目中所為言論，客觀上非侵害原告之名譽權，駁回陳佩琪之訴，今天一審宣判，判決陳佩琪敗訴。全案可上訴。（編輯：戴光育）1080306