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竹縣警員疑酒後騎錯民眾機車 同隊長官遭調職

最新更新：2019/03/11 12:27

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹縣警察局一名警員日前疑似喝醉，誤將一輛停在路邊未拔鑰匙的機車騎回家，新竹縣警察局長張榮興為此震怒，除要求將這名警員依法送辦，也將同隊長官調職處分。

新竹縣警察局交通隊一名警員，上月20日晚間到新竹市用餐飲酒，疑喝醉後精神恍惚，竟將停在路邊1台未拔鑰匙的機車騎走，最後將機車停放在住家地下停車場，且多日未歸還。

新竹縣警方接獲民眾報案後，過濾監視器畫面，追查多日才在這名交通隊警員住處的地下停車場找到失竊機車，調查嫌犯身分更發現是自己人所為，訊後將這名警員函送法辦。

涉案的警員供稱，當天清晨要從新竹市騎車回家，但因身體不適，一時誤將民眾機車誤認是自己的，強調只是「騎錯車」，並堅稱沒有酒醉、酒駕情事。

新竹縣政府警察局長張榮興得知後，相當震怒，認為案件嚴重影響警方正義執法形象，除了要求將涉案警員依法送辦，也下令調動交通隊職務，包括交通隊長廖肇國調任防治科長，交通隊長由原防治科長陳鴻德接任；交通隊副隊長高開龍調任保安隊副隊長，交通隊副隊長由原保安隊副隊長張自盛接任。（編輯：陳俊碩）1080311

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