遊蕩6年通緝犯補辦身分證 報案變落網

一名楊姓男子（左）在外遊蕩6年，遭家人報案為失蹤協尋對象，且期間還因案遭通緝，直到最近楊男因身分證遺失想補辦，欲向警方備案時，被員警發現並認出身分，當場逮捕。（桃園警方提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年5月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）一名楊姓通緝犯在外遊蕩6年，遭家人報案為失蹤協尋對象；通緝犯最近因身分證遺失，想補辦證件，未料向警方備案時，被一名資深員警發現並認出身分，當場反遭移送究辦。

桃園市政府警察局八德分局今天表示，楊姓男子從民國102年離家至今，一直未與家人聯絡，家人擔心安危向警方報案，將他列為失蹤協尋。楊姓男子6年來四處遊蕩，直到最近因身分證遺失，想到戶政事務所要補辦證件，才發現他被列為失蹤協尋。

警方表示，楊姓男子因而與家人聯絡，並在家人陪同下，前往派出所辦理撤銷失蹤協尋，準備重新補辦身分證。

未料男子正在辦理相關手續時，一名資深鄭姓員警剛好巡邏返回派出所，立刻看穿楊姓男子是被發布通緝的通緝犯，反讓男子自投羅網。

警方表示，楊男多年前與家人爭吵負氣離家，隨即與家人失去音訊，隻身在外過活，法院所有司法文書都是寄到家中，家人也無法聯絡上他，告知他要前往報到開庭，所以楊男一概不知，使得屢傳不到而遭到通緝。

警方指出，楊男原本想領到身分證後繼續浪跡天涯，未料反遭移送檢方歸案。（編輯：黃世雅）1080510