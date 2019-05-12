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一頁式網站騙術翻新 警籲網購族小心

最新更新：2019/05/12 17:16
刑事局12日表示，「一頁式詐騙網站」是網路購物常見詐騙手法，呼籲民眾網購應提高警覺，若發現「售價遠低於行情」、「未提供實體聯絡電話、地址（如有也應先查證是否真實）」等情形，都是詐騙高風險。圖為詐騙廣告。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年5月12日
刑事局12日表示，「一頁式詐騙網站」是網路購物常見詐騙手法，呼籲民眾網購應提高警覺，若發現「售價遠低於行情」、「未提供實體聯絡電話、地址（如有也應先查證是否真實）」等情形，都是詐騙高風險。圖為詐騙廣告。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年5月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）「一頁式詐騙網站」騙術翻新，刑事局指出，有老翁在臉書看到宣稱使用台灣知名食材的食品廣告，且該網站商品多，放心購物後才驚覺是便宜陸貨，呼籲網購若售價過低應防受騙。

內政部警政署刑事警察局今天發布新聞稿表示，「一頁式詐騙網站」是網路購物常見詐騙手法，過往這類手法多專賣單一商品，並採用一個網頁滑到底的網站設計因而得名。經警方積極宣導，民眾逐漸熟知其特徵後，減少受騙。

刑事局指出，歹徒近期開始轉變詐騙手法，一次就上架數百種商品，營造成大型電商平台假象，呼籲民眾在網購時應提高警覺，「一頁式詐騙網站不一定只有一頁」，切勿因購物網站看似規模大、商品多就鬆弛戒心，以免被騙。

刑事局表示，日前台北市一名72歲吳姓老翁上網逛臉書時，看到一則販售「紅棗夾核桃」的食品廣告，內容標榜使用台灣知名食材製作，並祭出買三送三特價新台幣1498元的超優惠價格方案。吳翁見該網站商品繁多，頗具規模，便放心訂購一組產品。

吳翁收到商品後發現，竟與廣告照片截然不同，且紅棗產地也從台灣變成中國大陸河北，細看根本就是中國大陸製作便宜貨，且當地售價一包僅新台幣100多元。吳翁撥打客服投訴，發現電話是空號；廠商地址也查無此處，才驚覺受騙、報警。

刑事局表示，現在中老年人幾乎是人手一支智慧型手機，對網購詐騙戒心也較低，歹徒經常竄改新聞報導或電視節目畫面，並透過名人代言、宣稱是台灣在地優質產品等噱頭，在臉書、大型入口網站大肆投放廣告，民眾很容易被引誘上鉤而受騙。

刑事局提醒，民眾網購若發現「售價遠低於行情」「未提供實體聯絡電話、地址（如有，也應先查證是否真實）」、「要求用通訊軟體下單交易」等情形，都是詐騙高風險，應避免購買；若有疑問，可撥打165反詐騙專線諮詢。（編輯：戴光育）1080512

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