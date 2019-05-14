宇宙人樂團樂器失而復得 力讚北市警

（中央社記者黃麗芸台北14日電）「宇宙人」樂團日前在外拍攝劇照時，暫放路邊的整組樂器竟不翼而飛。警方獲報後，立即調閱監視器鎖定竊嫌，追回失竊樂器，讓樂團大讚「台北市的警網果然很強」。

台北市警察局文山第二分局今天召開破案記者會，萬盛派出所副所長田廣元表示，8日接獲「宇宙人」樂團成員報案指稱，他們當天凌晨在國立台灣師範大學公館校區前拍攝劇照時，將較重的樂器暫置於路旁。不料，完成拍攝工作後，整組樂器竟不翼而飛，請求協尋。

警方調查了解，遺失樂器共計7件，價值約新台幣26萬元。警方立即調閱路口監視器畫面查看，發現樂器遭人竊取後，以機車載離現場。

警方鍥而不捨地調閱數十支監視器後，鎖定涉案機車車牌及竊嫌逃逸路線。經數小時交叉比對，查出現年60多歲且有竊盜前科的呂姓男子涉有重嫌，通知他到案說明。

呂嫌到案後坦承犯行，並供稱誤以為放置路上的樂器是要資源回收才撿走。呂嫌隨即交還其中4件樂器，但另3件樂器已變賣，不法所得共計3500元也全數交還，全案依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方迅速破案後，「宇宙人」樂團親赴派出所致贈親筆卡片及蛋糕，感謝員警辛勞，並大讚「台北市的警網果然很強」。（編輯：戴光育）1080514