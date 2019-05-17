高雄包裹炸彈來源 涉案男堅不吐實

（中央社記者陳朝福高雄17日電）高雄市鼓山區包裹炸彈案，涉案的戴姓男子對於爆裂物來源堅不吐實，警方今天下午將戴男依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後聲請羈押禁見。

高雄市鼓山區一家設計工程公司15日中午發生包裹炸彈案，負責人馮姓男子傷重送醫至今未脫險，高雄市警察局鼓山分局組專案小組偵辦，先於屏東逮捕涉案鍾姓女子，移送雄檢聲押禁見獲准，隨後北上新北市汐止區帶回戴男偵訊。

專案小組表示，鍾女初步供稱與馮男有新台幣1000多萬元的債務糾紛，14日開車到高鐵左營站接熟識的戴男投宿某汽車旅館，當天晚間10時許再開車載戴男到馮男公司門口放置包裹，鍾女稱不知是爆裂物。

馮男設計公司的李姓女員工15日上班時，將包裹拿進公司放在辦公桌上，馮男中午拆開包裹時發生爆炸，警方據報協助送醫。鍾女下午開車載戴男到高鐵左營站搭車北上。

專案小組偵訊戴男，他只承認到高雄與鍾女會面，其他問題都表示不知道，也不接受夜間偵訊，對於爆裂物來源堅不吐實。警方下午依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等移送雄檢，檢方訊後認為涉犯殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押禁見。（編輯：吳佳穎）1080517