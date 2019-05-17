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台鐵區間車嘉義平交道事故 1男子不治

最新更新：2019/05/17 22:26
台鐵17日表示，3267次區間車晚間7時41分行經民雄至嘉義間東正線國華街平交道時，不慎撞到一名男子，列車停駛，傷者立即送醫急救，但仍宣告不治。（台鐵提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月17日
台鐵17日表示，3267次區間車晚間7時41分行經民雄至嘉義間東正線國華街平交道時，不慎撞到一名男子，列車停駛，傷者立即送醫急救，但仍宣告不治。（台鐵提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月17日

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）台鐵3267次區間車今天晚上行駛嘉義市國華街平交道時，撞到黃姓男子，送醫急救後仍宣告不治；列車於晚上8時46分恢復雙線正常行駛，影響14列次、旅客約4930人。

台鐵表示，3267次區間車於晚上7時41分行駛民雄至嘉義間東正線國華街平交道時，不慎撞到黃姓男子，列車停駛，僅能西線單線行車，受傷男子立即由救護車送醫急救。

台鐵指出，3267次區間車發生平交道事故，經鐵路警察蒐證處理後，於晚上8時46分列車放行，路線恢復雙線正常行駛。影響14列次、旅客約4930人。

嘉義市政府消防局第一分隊救護人員趕到現場時，發現傷者黃姓男子躺在鐵軌旁的水溝，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救，於晚上9時20分宣告不治，死者為何會闖入平交道，將由警方進一步調查釐清。（編輯：黃世雅）1080517

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