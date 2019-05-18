荷蘭籍男子遊瓦拉米步道 玩水滑落溪谷吊掛獲救

一名荷蘭籍男子18日和家人到花蓮瓦拉米步道健行時不慎滑落20公尺深山谷，警消獲報出動救援，利用繩索成功將人吊掛上來。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月18日

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）荷蘭籍19歲男子今天和家人到花蓮瓦拉米步道健行，想至瀑布玩水不慎滑落20公尺深山谷，警消獲報出動12名救難人員，利用繩索將人吊掛上來，男子無傷也不願就醫。

花蓮縣消防局救災救護第三大隊玉里分隊小隊長吳伯村是此次救援的帶隊官，他說，獲報後立即集結警、義消、國家公園管理處、林務局巡山人員等12名救難人員，中午12時46分到達瓦拉米步道1.8公里處。

看到1名外籍男子在「山風二號橋」觀瀑平台下方約20公尺深的溪谷，由於該處是垂直山壁無法下切，於是救難人員繞過瀑布，從對岸架設繩索，將男子吊掛上來。

吳伯村說，這名荷蘭籍男子身上只有輕微擦傷，不願就醫，滿臉笑容感謝救難人員，並且開心合照。（編輯：黃世雅）1080518

一名荷蘭籍男子18日到花蓮瓦拉米步道健行，不慎滑落在「山風二號橋」觀瀑平台下方約20公尺深溪谷，由於該處是垂直山壁無法下切，救難人員繞過瀑布，從對岸架設繩索，將男子成功吊掛救起。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月18日