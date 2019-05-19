千萬買地捐獻蓋廟不成 提告討索所有權敗訴

劉姓女子聲稱花數千萬元購買土地，並借名登記在廟宇住持陳姓女子名下，待核准建廟後再將土地轉移給廟方，但因建廟不成，劉女提告要求將土地所有權轉移給她，基隆地院審理後予以駁回，全案可上訴。（資料照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）劉姓女子聲稱花數千萬元購買土地，並借名登記在廟宇住持陳姓女子名下，待核准建廟後再將土地轉移給廟方，但因建廟不成，劉女提告要求將土地所有權轉移給她，但遭法院駁回。

基隆地院判決書指出，劉女主張，民國96年間花費新台幣2556萬元購買基隆一處山坡地，98年間與陳女簽立「捐獻同意書」，約定將土地借名登記在陳女名下，待土地核准通過建廟後，再把土地轉移給廟方。

但因土地位於山坡地保育區，受到水土保持法等限制，從簽約購地至今已逾十餘年，仍未通過土地變更使用，已無法興建廟宇，當初目的已不可能完成，因而提告請求將土地所有權轉移到自己名下。

陳女認為，劉女是宮廟信徒，發願捐贈善款協助覓地建廟，她身為住持當然樂觀其成，但劉女資力未逮，經核算後，雙方簽訂「捐獻同意書」，載明共同出資購買土地，劉女出資1587萬餘元。

法院表示，「借名登記」是指當事人約定一方將自己的財產以他方名義登記，但仍由自己管理、使用、處分。這筆土地自從買受後都由陳女使用和管理，劉女從未管理或使用過土地。

判決書指出，根據「捐獻同意書」內容，未見劉女有意保留土地所有權的意思，且表明「自願無條件將該筆款項全數捐獻」，另外，劉女未舉證自己是土地的真正所有權人，因而予以駁回，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080519