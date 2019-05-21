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第七河川局證實工程司被包商打傷 屏檢調查

最新更新：2019/05/21 14:10

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）經濟部水利署第七河川局長李宗恩今天證實，蔡姓工程司被包商打傷，雙方雖已和解，但政風室仍擔心會有糾紛，已通報台灣屏東地方檢察署，檢方已啟動調查。

時代力量籍立法委員黃國昌在社群網站臉書（facebook）貼文指第一線同仁認真執行職務，就因不肯違法放水竟遭廠商暴力毆打，應揪出不法分子、掃蕩黑金勢力。

根據黃國昌在臉書貼出的檢舉函，指地點是屏東縣車城鄉東門溪河道工程。

李宗恩受訪時證實，的確有這件事。這個工程去年開始，預計今年底完工，事件發生後，政風室有到醫院探望蔡姓工程司，發現蔡姓工程司已與廠商私下和解，但政風室仍擔心會有糾紛，已通報屏檢。

李宗恩說，綜合雙方說法，工程監工驗收時七河局協辦人員查核工程就可，但蔡姓工程司想再自己查核，廠商認為會拖延工程時間，雙方口角衝突。

至於包商是否為黑道，李宗恩表示，打人的承包商是第一次承包七河局工程，七河局按規定發包，不會調查包商背景。

李宗恩說，在七河局已20多年，七河局人員與承包廠商會因工程問題有不同意見，但從沒發生過公務人員被打，這是第一次。（編輯：李明宗）1080521

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