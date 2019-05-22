警官離奇失蹤 台東警局火速依規免職

台東縣警察局李姓2線2星警官10日起突然失蹤，警局依規定將曠職超過4天的李員予以免職。圖為台東縣警察局。（圖取自facebook.com/ttcpb1）

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣警察局李姓2線2星警官10日起突然失蹤，家屬及警方至今找不到人，警局依規定將曠職超過4天的李員予以免職。

台東縣議員林參天今天向媒體爆料，台東縣警察局李姓警官從10日起失蹤，家人及警方至今找不到人。他高度懷疑李姓警官涉及重大警紀案，涉嫌畏罪潛逃，希望警方調查清楚，勿枉勿縱。

台東縣警察局長邱文亮證實，李姓警官從10日起失蹤，依公務人員獎懲相關規定，曠職4天以上予以免職，警局日前已將李員免職。根據督察單位調查，李員因個人私事無法處理才失蹤，尚未有證據顯示與警紀有關。

李員親友表示，家屬發現李員失蹤後相當緊張，但一直聯絡不上李員。台東地檢署目前偵辦一起毒品案，專案小組希望李員能出面釐清部分事項，但李員失蹤、關機，讓案情陷入膠著。

親友說，今年4月底李員接獲長官通知，調離派出所主管改到業務單位，李員詢問為何要將調職，李員長官回覆「你幹什麼事，自己 （李員）很清楚」；後來李員雖交接派出所主管職務，但遲遲未到新職報到，10日起突然失蹤至今。（編輯：戴光育）1080522