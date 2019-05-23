有能力繳保費卻欠稅 晨宇精密負責人遭管收

台南市晨宇精密方姓負責人積欠民國105年綜合所得稅後，有能力1年繳納高額保費，2年間還提領100多萬元存款，卻拒絕清償欠稅，23日遭法務部行政執行署台南分署（圖）聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年5月23日

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市晨宇精密方姓負責人積欠民國105年綜合所得稅後，有能力1年繳納保費52萬元，2年間還提領100多萬元存款，卻拒絕清償欠稅，今天下午遭行政執行署台南分署聲請管收獲准。

行政執行署台南分署執行官指出，56歲方男是專門製產螺絲、螺帽的晨宇精密負責人，他欠繳105年度綜合所得稅232萬餘元，106年間被移送強制執行。

方男曾辦理分期清繳，卻未按期繳納，提供擔保的BMW大七汽車已被法拍，還剩208萬餘元拒不繳納。

台南分署調查，方男單是107年就繳納52萬元的保費，106年和107年更分別提領98萬元、44萬元的存款，他雖說這些錢是用來清償公司債務，卻無法提出證明。

台南分署今天下午傳訊方男，認定方男隱匿、處分財產，向台南地方法院聲請管收獲准，立刻送進管收所。（編輯：黃世雅）1080523