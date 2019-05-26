宜蘭海上長泳4人送醫 1人插管治療

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）「2019蘭陽海上長泳－迎向龜山」今天在宜蘭頭城外海登場，但因海象不佳，4名泳客體力不濟送醫，其中1名泳客一度無生命徵象，經搶救後恢復心跳，但須插管治療。

由宜蘭縣頭城游泳會等單位舉辦的「2019蘭陽海上長泳－迎向龜山」上午8時30分在宜蘭頭城外海登場，共有1127名遊客參加。

宜蘭縣消防局上午9時12分獲報，活動會場因海象不佳，許多泳客相繼發生體力不濟情況，有4名泳客由救護車送醫，其中72歲梁姓女泳客無生命徵象，51歲張姓男泳客疑似昏迷，15歲男孩失溫、意識清楚，61歲男子嘔吐、身體不適。

消防局表示，經礁溪杏和醫院搶救後，梁女雖已恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3分，插管治療，轉送羅東聖母醫院急救；張男經急救後已恢復意識。

宜蘭縣頭城游泳會表示，這次活動在海上每隔100公尺就配有救護艇，另有水上機動摩托車，相關救護員約有240人。上午8時30分，所有泳客準時下水後因當地起風，游泳會在上午9時緊急宣布活動取消，所有參加活動的泳客陸續由橡皮艇接送上岸或自行游泳上岸，避免意外。（編輯：李亨山）1080526