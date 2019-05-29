工程師網購500元買傘洩個資 二度遭騙168萬

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹科學園區陳姓工程師網購500元雨傘個資外洩，遭詐騙集團以操作ATM取消設定、誆稱是警方165反詐騙專員，兩度一共被騙走168萬積蓄。新竹縣竹北警方循線逮捕兩名車手。

新竹縣警局竹北分局表示，31歲的陳姓工程師日前上網買了1支新台幣500元的雨傘，個資外洩遭詐騙集團鎖定。4月12日詐騙集團假裝客服人員來電，告知陳男因設定錯誤為黃金會員，每月會扣款1000元，需銀行與陳男雙方同意才能取消；隨後再假裝銀行客服人員來電，要陳男操作ATM匯款取消會員，期間對方以交易失敗、延遲為由，要求他一再操作，短短5小時內匯款30次，匯出金額達106萬元。

警方指出，詐騙集團隔天發現人頭帳戶遭凍結，察覺陳男報警，順勢假裝為165反詐騙專線人員來電，誆稱已與銀行聯繫，陳男日前匯款費用是在加密帳戶內並未流出。不過，未來尋求法律途徑時，恐會連同陳男帳戶也被凍結，需要與銀行調解。

警方調查，詐騙集團佯稱是銀行客服人員，並以插播致電謊稱銀行已開通ATM功能，要將名下帳戶款項全轉到加密帳戶內，帳戶才不會受凍結。陳男信以為真前後再將另外2個帳戶共62萬元，分成14次轉出。

警方說，詐騙集團以假冒的銀行人員要求陳男要保密，並且關機不得通報警方與165專線人員，否則帳戶恐會被凍結。陳男雖照辦關機，但經冷靜思考，再撥打165專線詢問這財發現「又被騙了」，損失慘重。

竹北警方循線追查找到車手提款地點與畫面，逮補22歲許姓、17歲黃姓兩名車手，兩人坦承以萬元代價幫詐騙集團工作。訊後全案依詐欺罪嫌送辦，並擴大追查上游。

警方提醒，ATM功能只有存提款和匯出款項，絕沒有設定功能，凡是要求操作ATM就是詐騙手法。若民眾有疑慮，要主動撥打165反詐騙專線求證，不要聽信對方來電或轉接電話，都有可能是詐騙集團所造假的來源。(編輯:孫承武)1080529