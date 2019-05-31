桃園逆孫持刀欲砍媽媽外婆 5員警圍捕受傷

桃園市一名失業男子（黑衣）31日在平鎮外婆家持刀欲砍家人，警方獲報前來逮人，過程中一度發生扭打，男子還趁隙逃回住家，警方最終強力攻堅破門，制伏男子。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年5月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市一名失業男子，今天在平鎮持刀欲砍媽媽及外婆，警方獲報前來逮人，扭打過程中，2警受傷，張男趁隙逃回中壢住家，警方強力攻堅破門，3名員警遭劃傷，但順利制伏張男。

警方調查，張男的父親說，兒子已經40歲，長年失業，患有重度精神障礙，常在家中爆走大叫，今天早上，兒子與太太到平鎮外婆家探望老人家，上午10時餘，兒子突然說自己很不舒服，隨後就衝進廚房持刀揮舞，並揚言要砍人，家人才趕緊報警處理。

平鎮警方趕赴現場後，將張男的媽媽及外婆救出，但過程中1名員警不慎扭傷右腳踝，另外1名員警左手指遭劃傷，不過，張男也趁隙逃回中壢區住家，中壢警方獲報前來協助，張男則緊閉大門，更持刀叫喊「進來我就殺人」。

警方最後攻堅破門而入，但在壓制奪刀過程中，3名員警的手臂、脖子都受傷，傷口約4至5公分，在救護人員檢視傷口後，平鎮及中壢5名受傷員警，其中，有2人須立即開刀，送醫後幸無大礙。

發狂持刀傷人的張男，今天下午1時落網後，也被強制戒護送往衛生福利部桃園療養院治療。全案正由警方進一步偵辦調查。（編輯：卞金峰）1080531